Колаборанти вже втекли: ЗСУ просунулися на Харківському напрямку

Українські військові продовжують звільняти захоплені населені пункти

ЗСУ розпочали звільнення Борівської громади Харківської області, а окупаційна "влада" та їх прихильники в основному втекли.

Про це повідомила пресслужба Борівської сільради у своєму телеграм-каналі. Там зазначили, що витіснення окупантів триває, але звільнені території зазнають обстрілів з боку росіян, що відступають.

"Звуки вибухів також постійно чути з півночі, сходу та півдня. Окупаційна влада покинула громаду, майже всі колаборанти також втекли", — йдеться у повідомленні.

На території громади також спостерігається відсутність електрики, мобільного зв’язку та інтернету.

Там зазначили, що населений пункт Піски-Радьківські вже перебувають під контролем ЗСУ, хоча там ще продовжуються пошуки та ліквідація залишків російських сил, а також розмінування.

Як повідомлялося раніше, в результаті успішного контрнаступу в Харківській області в середині вересня окупантів вигнали з 300 міст та сіл. У ході контрнаступу росіяни кидали на позиціях бойову техніку, в тому числі дуже рідкісну, а також безліч боєприпасів.

При цьому останніми днями українські військові змогли закріпитися на лівому березі річки Оскіл, що може свідчити про підготовку контрнаступу в Луганській області.