Анексія територій України: Байден дав сумну для путіна обіцянку

США та їхні союзники підтримуватимуть Україну стільки, скільки потрібно для відновлення її суверенітету та територіальної цілісності

У п’ятницю, 30 вересня, на 219 день повномасштабного вторгнення рф в Україну президент США Джо Байден відреагував на путінську анексію захоплених територій Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Глава Білого дому після "приєднання" окупованих територій до росії заявив, що США підтримають спроби Києва повернути їх, повідомляє "Голос Америки".

"Ці дії не мають легітимності. Сполучені Штати завжди поважатимуть міжнародно визнані кордони України. Ми й надалі підтримуватимемо зусилля України щодо відновлення контролю над своєю територією, зміцнюючи її позиції у військовому та дипломатичному відношенні", — йдеться у заяві Байдена.

Наприкінці президент США закликав "всіх членів міжнародного співтовариства відкинути незаконні російські спроби анексії та підтримувати народ України стільки, скільки потрібно".

Нагадаємо, після успіхів ЗСУ на Харківському напрямі путін терміново провів так звані "референдуми" на захоплених територіях Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Потім він визнав ці регіони "незалежними". 30 вересня президент рф підписав договори з гауляйтерами окупованих областей про "приєднання" до росії. У відповідь президент України Володимир Зеленський заявив про намір Києва вступити до НАТО, а також назвав одну умову для діалогу з кремлем.