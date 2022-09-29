Сніг посеред місяця і велика кількість дощів: синоптик попередив про погодні сюрпризи у жовтні

Температурні показники жовтня при цьому будуть у межах норми

Поки більшість українців очікує приходу жовтня разом з потеплінням та "бабиним літом", деякі синоптики стверджують, що вже всередині другого місяця осені варто очікувати першого снігу та дощів.

Як передає meteoprog, такий прогноз погоди на жовтень озвучив синоптик Ігор Кібальчич.

За його даними, температурні показники у жовтні цього року будуть в межах норми, а місцями навіть вище на 1-2 градуси. У середньому в Україні очікується +6 +9 градусів тепла, а у південних областях — від +10 до +11 тепла.

"Перша декада місяця очікується прохолодною, але потім поступово із середини жовтня температура трохи підвищиться, хоча і не у всіх областях. Можливо, ще буде "бабине літо", але про його терміни й тривалість поки що говорити зарано", — спрогнозував синоптик.

Він додав, що кількість опадів у жовтні перевищить норму на 20-40%. При цьому помірне зволоження та місцями навіть дефіцит дощів очікується у південних регіонах.

"Випадання першого снігу в деяких регіонах країни можливе вже у другій декаді жовтня, що не є аномальним для другого місяця осені", — додав Ігор Кібальчич.

Раніше "Телеграф" повідомляв, де в Україні буде найтепліше на початку жовтня. Також ми публікували прогноз погоди від народного синоптика на листопад.