Тарифи ЖКГ з 1 жовтня – скільки заплатимо за комуналку

Як зміняться тарифи на комунальні послуги з 1 жовтня

Ось і настав місяць, у середині якого в Україні має розпочатися опалювальний період, що може боляче вдарити по гаманцях багатьох українців, а в найгіршому випадку – взагалі залишити їх без тепла.

"Телеграф" розбирався скільки заплатимо за комунальні послуги з 1 жовтня.

Тепло та газ не подорожчають

Хоча й невідомо, чи будуть газ та тепло у багатьох містах України, їх ціна точно не зросте — ще у липні Верховна Рада ухвалила законопроект №7427, яким забороняється підвищувати тарифи на газ, тепло та гарячу воду для опалення. Дія закону визначена на весь час ведення бойових дій та 6 місяців після закінчення дії воєнного стану в Україні.

Таким чином, тепло і природний газ не подорожчають, і абоненти "Нафтогазу" продовжать платити 7,96 гривень за 1 кубометр.

Вода та електроенергія – все не так однозначно

Більш складним питання виглядає із зростанням тарифів на водопостачання та водовідведення, а також електроенергію.

Так, у квітні Кабмін ухвалив Постанову, якою закріпив тарифи на електроенергію до 31 жовтня 2022 року. Згідно з ним тарифи для побутових користувачів зафіксували на наступному рівні:

за споживання менше 250 кВт/год на місяць – 1,44 грн. за 1 кВт/год (з ПДВ);

за споживання понад 250 кВт/год на місяць – 1,68 грн. за 1 кВт/год (з ПДВ).

Таким чином, до 1 листопада за світло українці платитимуть за старими тарифами, а ось з листопада після закінчення дії мораторію все може змінитися.

Ситуація з водопостачанням та водовідведенням дещо інша – тарифного мораторію на неї немає. Формально тарифи, які встановлюються Національною комісією держрегулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ), можуть підняти будь-коли.

Українцям перед включенням опалення в батареях радять зробити кілька речей, щоб зберегти теплу температуру в кімнатах.