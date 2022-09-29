Тарифы ЖКХ с 1 октября – сколько заплатим за коммуналку

Как изменятся тарифы на коммунальные услуги с 1 октября

Вот и наступил месяц, в середине которого в Украине должен начаться отопительный период, что может больно ударить по кошелькам многих украинцев, а в худшем случае – и вовсе оставить их без тепла.

"Телеграф" разбирался сколько заплатим за коммунальные услуги с 1 октября.

Тепло и газ не подорожают

Хотя и неизвестно, будут ли газ и тепло во многих городах Украины, их цена точно не вырастет — еще в июле Верховная Рада приняла законопроект №7427, которым запрещается повышать тарифы на газ, тепло и горячую воду для отопления. Действие закона определено на все время ведения боевых действий и 6 месяцев после окончания действия военного положения в Украине.

Таким образом тепло и природный газ не подорожают, и абоненты "Нафтогаза" продолжат платить 7,96 гривен за 1 кубометр.

Вода и электроэнергия – все не так однозначно

Более сложным вопрос выглядит с ростом тарифов на водоснабжение и водоотведение, а также электроэнергию.

Так, в апреле Кабмин принял Постановление, которым закрепил тарифы на электроэнергию до 31 октября 2022 года. Согласно ему тарифы для бытовых пользователей зафиксировали на следующем уровне:

за потребление менее 250 кВт/ч в месяц – 1,44 грн за 1 кВт/ч (с НДС);

за потребление свыше 250 кВт/ч в месяц – 1,68 грн за 1 кВт/ч (с НДС).

Таким образом до 1 ноября за свет украинцы будут платить по старым тарифам, а вот с ноября после окончания действия моратория, все может измениться.

Ситуация с водоснабжением и водоотведением несколько иная – тарифного моратория на нее нет. Формально тарифы, которые устанавливаются Национальной комиссией госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), могут быть подняты в любое время.

Украинцам перед включением отопления в батареях советуют сделать несколько вещей чтобы сохранить теплую температуру в комнатах.