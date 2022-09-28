Что нужно сделать с батареями в доме перед включением отопления: обязательный лайфхак

Простое правило поможет вам сохранить теплую температуру в комнатах

Перед началом отопительного сезона нужно сделать несколько вещей. Во-первых, очистить батареи от пыли, к труднодоступным местам помогут дотянуться подручные предметы. Во-вторых, спустить воздух из радиаторов перед включение отопления.

Как пишет издание Express, вентиляция радиаторов действительно может иметь огромное значение для энергоэффективности дома. Дело в том, что со временем внутри батарей могут образоваться так называемые воздушные карманы — они препятствуют потоку воды внутри них. Поэтому перед тем, как начать отапливать жилище, проверните один элементарный лайфхак.

Как понять, что из радиаторов нужно спустить воздух? Явный признак: в некоторых местах батареи кажутся холодными на ощупь, особенно в самом верху. Если из труб исходит непонятный шум, особенно при включении отопления, это может говорить о застое воздуха.

Чтобы самостоятельно прочистить радиаторы, вам понадобится подходящий ключ. Что нужно делать:

Сначала выключите отопление и убедитесь, что радиаторы холодные. Затем защитите ковер или напольное покрытие тканью и поставьте небольшую емкость под вентиляционное отверстие. Так вы сможете собрать пролитую жидкость. Затем медленно откройте вентиляционное отверстие в верхней части радиатора. Вы должны услышать выход воздуха. Как только поток воздуха прекратится, закройте вентиляционное отверстие и снова включите радиатор.

Звучит просто, но после этого трюка вы заметите мгновенную разницу: батареи станут выделять больше тепла, а значит в комнатах значительно потеплеет.

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