Що потрібно зробити з батареями в будинку перед увімкненням опалення: обов’язковий лайфхак

Просте правило допоможе зберегти теплу температуру в кімнатах

Перед початком опалювального сезону необхідно зробити кілька речей. По-перше, очистити батареї від пилу, до важкодоступних місць допоможуть дотягнутися підручні предмети. По-друге, спустити повітря з радіаторів перед увімкненням опалення.

Як пише видання Express, вентиляція радіаторів справді може мати величезне значення для енергоефективності будинку. Справа в тому, що з часом усередині батарей можуть утворитися так звані повітряні кишені — вони перешкоджають потоку води всередині них. Тому перед тим, як почати опалювати житло, здійсніть один простий лайфхак.

Як зрозуміти, що з радіаторів потрібно спустити повітря? Явна ознака: у деяких місцях батареї здаються холодними на дотик, особливо у верхівці. Якщо з труб виходить незрозумілий шум, особливо при включенні опалення, це може говорити про застій повітря.

Щоб самостійно прочистити радіатори, вам знадобиться відповідний ключ. Що потрібно робити:

Спочатку вимкніть опалення та переконайтеся, що радіатори холодні. Потім захистіть килим або покриття для підлоги тканиною і поставте невелику ємність під вентиляційний отвір. Так ви зможете зібрати розлиту рідину. Далі повільно відкрийте вентиляційний отвір у верхній частині радіатора. Ви повинні почути вихід повітря. Як тільки потік повітря припиниться, закрийте вентиляційний отвір і знову увімкніть радіатор.

Звучить просто, але після цього трюку ви помітите миттєву різницю: батареї стануть виділяти більше тепла, а отже в кімнатах значно потеплішає.

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