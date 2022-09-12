Мокрий сніг та перші заморозки: народний синоптик розповів, якою буде погода в Україні у листопаді

Опадів не вдасться уникнути майже жодному з регіонів

Перший місяць осені цього року видався прохолодним і з досить швидким зниженням температури. Синоптики кажуть, що трохи кращою буде погода у жовтні, коли наступить "бабине літо" в Україні, а от від листопада треба очікувати дощів, заморозків та навіть мокрого снігу.

Про це у коментарі "Телеграфу" розповів народний синоптик Володимир Деркач, який багато років веде спостереження за синоптичною ситуацією.

За його словами, перша декада останнього місяця осені принесе всього 1-2 теплі дні, а потім почнеться плавний перехід від зрілої осені в пізню. Синоптик каже, що це супроводжуватиметься зниженням температури, дощами, які часом переходитимуть у мокрий сніг.

Всередині листопада помітно похолоднішає вночі, однак у денну пору опади в цей період на деякий час відступлять.

А от третя декада листопада буде вже холодною — за прогнозом Деркача, місцями очікуються невеликі морози, а в деяких регіонах можливі і досить сильні. Опади наприкінці осені також посиляться, здебільшого у вигляді снігу чи мокрого снігу, залежно від місця проживання. Народний синоптик підсумував, що на українців очікує досить зимове закінчення осені.

У великих українських містах — Києві, Харкові, Дніпрі, Львові та Одесі — погода у листопаді також підготувала деякі сюрпризи.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чи варто очікувати сильних морозів у перший місяць зими. А також, як забезпечити ефективний обігрів своїх квартир і будинків у зимовий період.