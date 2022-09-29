Чи варто турбуватися бізнесу? З 1 жовтня зростає база оподаткування для ФОПів – скільки податків заплатимо

З 1 жовтня на деяких ФОПів чекають неприємні новини

Війна з Росії не привід для того, щоб не платити податки. Тому вже з 1 жовтня на український малий бізнес в особі фізосіб-підприємців (ФОП), які працюють на єдиному податку, очікує деяка зміна розміру податків.

З 1 жовтня в Україні зросте мінімальна заробітна плата із 6500 до 6700 гривень, а прожитковий мінімум для працездатних осіб із 2481 до 2600 гривень. Як нагадує податкова, саме від цих двох показників розраховується ставка податків для 1 та 2 груп ФОП на єдиному податку:

1 група – 10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

2 група – до 20% від мінімальної заробітної плати.

Таким чином, з 1 жовтня ФОП 1 групи мали б платити 260 гривень, а 2 групи – 1340 гривень. Однак у податковій поспішили заявити, що ставки єдиного податку не змінюються і платитимуть:

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1 група – 248,1 грн.;

2 група – 1300 грн.;

3 група – 3% від загального доходу для платників ПДВ та 5% для тих, хто його не платить;

4 група – представлена фермерами, і ставка залежить площі землі.

Але все ж таки не варто радіти тому, що податки не зростуть, оскільки залишається ще єдиний соціальний внесок (ЕСВ) до Пенсійного та інших соціальних фондів. Про те, що ЄСВ не виросте, ніде не повідомляється, а отже тепер його платникам доведеться віддавати на 44 гривні більше — 22% від мінімальної заробітної плати 6700 гривень, 1474 гривні, проти колишніх 1430 гривень – 22% від 6500 гривень.

ЄСВ сплачуються всіма роботодавцями. У тому числі малими підприємцями — як за себе особисто, так і за найманих працівників, яких можуть використовувати "єдинники" 2-ї групи – не більше 10 осіб та 3-ї групи – необмежено.

За даними OpenDataBot, станом на вересень в Україні налічується близько 2 млн. ФОП.

Тим часом податкове питання гостро постало не лише для українського бізнесу, а й українських біженців у Польщі, яким пропонують сплачувати податки державі.