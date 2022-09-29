Стоит ли бизнесу беспокоиться? С 1 октября растет налогооблагаемая база для ФОПов – сколько налогов заплатим
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С 1 октября некоторых ФОП ждут неприятные новости
Война с рф не повод для того, чтобы не платить налоги. Потому уже с 1 октября украинский малый бизнес в лице физлиц-предпринимателей (ФОП), работающих на едином налоге, ожидает некоторое изменение размера налогов.
С 1 октября в Украине вырастет минимальная заработная плата с 6500 до 6700 гривен, а прожиточный минимум для трудоспособных лиц с 2481 до 2600 гривен. Как напоминает налоговая, именно от этих двух показателей рассчитывается ставка налогов для 1 и 2 групп ФОП на едином налоге:
- 1 группа — 10% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц;
- 2 группа – до 20% от размера минимальной заработной платы.
Таким образом, с 1 октября ФОП 1 группы должны были бы платить 260 гривен, а 2 группы – 1340 гривен. Однако в налоговой поспешили заявить, что ставки единого налога не меняются и платить будут:
- 1 группа – 248,1 грн.;
- 2 группа – 1300 грн.;
- 3 группа — 3% от общего дохода для плательщиков НДС и 5% для тех, кто его не платит;
- 4 группа – представлена фермерами и ставка зависит от площади земли.
Но все же не стоит радоваться тому, что налоги не вырастут, поскольку остается еще единый социальный взнос (ЕСВ) в Пенсионный и прочие социальные фонды. О том, что ЕСВ не вырастет, нигде не сообщается, а значит теперь его плательщикам придется отдавать на 44 гривны больше — 22% от минимальной заработной платы в 6700 гривен, 1474 гривны, против прежних 1430 гривен – 22% от 6500 гривен.
ЕСВ платятся всеми работодателями. В том числе малыми предпринимателями — как за себя лично, так и за наемных работников, которых могут использовать "единщики" 2-й группы – не более 10 человек, и 3-й группы – неограниченно.
По данным OpenDataBot, по состоянию на сентябрь в Украине насчитывается около 2 млн ФОП.
Тем временем налоговый вопрос остро стоит не только для украинского бизнеса, но и украинских беженцев в Польше, которым предлагают платить налоги государству.