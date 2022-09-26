До +18 тепла: де в Україні буде найтепліше на початку жовтня

На сході сонце припікатиме сильніше, ніж у західних регіонах

За прогнозом синоптиків, жовтень цього року розпочнеться в Україні з "бабиного літа", але таке очікуване тепло прийде далеко не у всі регіони. Якщо у південних та східних областях потепління відчуватиметься сильніше, то центральним та західним областям пощастить менше. Про це свідчать дані погодного сайту meteoprog.ua.

У Києві жовтень почнеться з ясної та сонячної погоди. Стовпчики термометрів вдень покажуть +14 тепла і триматимуться на такому рівні до 9-го числа. Вночі при цьому буде значно прохолодніше — на рівні +5 +7 вище нуля.

У Харкові перший десятиденний відрізок жовтня також буде теплим і сонячним. "Бабине літо" у місті відчуватиметься сповна, а температура повітря не буде опускатися нижче +14 у денний час.

У Дніпрі початок жовтня буде ще теплішим — температура повітря коливатиметься на рівні +15 +16 градусів тепла. Дощів у цей період синоптики не прогнозують.

В Одесі також погода порадує тепло і +18 градусами на стовпчиках термометрів. Опадів з 1 по 9 жовтня не очікується.

Тим часом у Львові перші дні жовтня буде хмарно, однак сильних опадів синоптики не прогнозують. Температурні показники також будуть комфортними — на рівні +14 +16 градусів тепла.

Нагадаємо, що більш детальний прогноз погоди на всі осінні місяці доступний у матеріалу "Телеграфу" за посиланням. Також ми писали, що восени українців може чекати зростання цін на продукти або навіть їхній дефіцит. Такий прогноз дали в Мінагрополітики.