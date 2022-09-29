Підвищення пенсій з 1 жовтня: для яких категорій та як зміняться виплати

Мінімальні розміри одразу кількох видів пенсій зростуть

В Україні з 1 жовтня відбудеться планове перерахування пенсій, після якого надбавки до виплат отримають одразу кілька категорій громадян. У першу чергу це стосується осіб віком 70 років і старше та тих, хто має великий пенсійний стаж. Про це повідомили на Facebook-сторінці Пенсійного фонду України.

Які надбавки отримають пенсіонери з 1 жовтня 2022 року

Мінімальний розмір пенсій за віком пенсіонерам, які не працюють, досягнули 65-річного віку та мають відповідний страховий стаж (35 років — чоловіки, 30 років — жінки) становитиме 2680 гривень. Це пов'язано зі зростанням рівня мінімальної заробітної плати, який з 1 жовтня підвищиться з 6500 до 6700 гривень.

По 300 гривень надбавки отримають пенсіонери віком від 70 до 75 років у якості щомісячної компенсаційної доплати.

Пенсіонери від 80 років отримають щомісячну компенсаційну доплату у розмірі до 500 гривень, як було встановлено з 1 квітня 2020 року. А після індексації 1 березня 2022 року ця доплата зросла до 579 гривень.

Крім того, з 1 жовтня 2022 року пенсіонерам 70+ років за умови наявності страхового стажу (35 років — чоловіки, 30 років — жінки) мають встановити мінімальний розмір пенсії не менш ніж 3000 гривень. Це означає, що ті особи, які отримують менше цієї суми, отримують надбавки різного розміру, щоб фінальна сума вийшла 3000 грн.

У пенсіонерів віком 80+ зі стажем 25 років у чоловіків і 20 років у жінок розмір пенсійної виплати не може бути меншим за 2 600 гривень, а в осіб у віці від 70 до 80 років — меншим за 2 500 гривень.

Також зросте розмір пенсій по інвалідності, зокрема "військових". Мінімальний розмір пенсії для людей з інвалідністю внаслідок війни в залежності від групи інвалідності та військового звання складе від 4396 гривень до 6532,50 гривень. Для інших — в залежності від групи інвалідності та звання — від 4186 гривень до 5986,50 гривень. Варто зазначити, що до мінімального розміру пенсії по інвалідності передбачені також різні надбавки, доплати і підвищення.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чи можуть українські пенсіонери в Польщі отримувати пенсії "і тут, і там".