Повышение пенсий с 1 октября: для каких категорий и как изменятся выплаты

Минимальные размеры сразу нескольких видов пенсий возрастут

В Украине с 1 октября состоится плановый перерасчет пенсий, после которого надбавки к выплатам получат сразу несколько категорий граждан. В первую очередь это касается лиц старше 70 лет и тех, кто имеет большой пенсионный стаж. Об этом сообщили на Facebook-странице Пенсионного фонда Украины.

Какие надбавки получат пенсионеры с 1 октября 2022 года

Минимальный размер пенсий по возрасту неработающим пенсионерам, которые достигли 65-летнего возраста и имеют соответствующий страховой стаж (35 лет — мужчины, 30 лет — женщины) составит 2680 гривен. Это связано с ростом уровня минимальной заработной платы, который с 1 октября повысится с 6500 до 6700 гривен.

По 300 гривен надбавки получат пенсионеры от 70 до 75 лет в качестве ежемесячной компенсационной доплаты.

Пенсионеры от 80 лет получат ежемесячную компенсационную доплату в размере до 500 гривен, как было установлено с 1 апреля 2020 года. А после индексации 1 марта 2022 эта доплата выросла до 579 гривен.

Кроме того, с 1 октября 2022 года пенсионерам 70+ лет при наличии страхового стажа (35 лет — мужчины, 30 лет — женщины) должны установить минимальный размер пенсии не менее 3000 гривен. Это означает, что лица, получающие меньше этой суммы, получают надбавки разного размера, чтобы финальная сумма получилась 3000 грн.

У пенсионеров в возрасте 80+ со стажем 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин размер пенсионной выплаты не может быть меньше 2 600 гривен, а у лиц в возрасте от 70 до 80 лет — менее 2 500 гривен.

Также возрастет размер пенсий по инвалидности, в том числе "военных". Минимальный размер пенсии для людей с инвалидностью в результате войны в зависимости от группы инвалидности и военного звания составит от 4396 до 6532,50 грн. Для других – в зависимости от группы инвалидности и звания – от 4186 гривен до 5986,50 грн. Следует отметить, что к минимальному размеру пенсии по инвалидности предусмотрены также разные надбавки, доплаты и повышение.

Ранее "Телеграф" сообщал, могут ли украинские пенсионеры в Польше получать пенсии "и здесь, и там".