Как правильно рассчитать пенсию: простая формула

Нужно знать только свою зарплату за последние три года и страховой стаж

С 1 октября большой категории украинцев повысят пенсионные выплаты, в связи с чем возникает неотложная потребность перечислить свой размер пенсии. Для этого есть специальная формула. Важно также понимать, что выплаты государственных выплат зависят от возраста пенсионера.

Кроме того, пенсия еще и зависит от определенного ряда факторов, а именно от:

заработной платы за последние три года;

страхового стажа;

уплаченных страховых взносов.

Сама формула довольно проста. Средний заработок за последние три года (зарплата/страховой стаж за месяцы) умножается на коэффициент страхового стажа. Коэффициент рассчитывается как определенное соотношение суммы месяцев страхового стажа, а также величины отметки 1 года страхового стажа в процентах. На сегодняшний день величина оценивания одного года страхового стажа составляет 1%.

Для примера можно взять случайные числа. Если средняя заработная плата за последние три года была 15 тысяч гривен, а общий страховой стаж – 29 лет, то получатся такая пенсия:

15 000 х 0,29 (29: 100%) = 4 350 гривен в месяц.

К тому же, если за последние три года заработная плата была высокой, то и выше будут пенсионные выплаты. Также такие выплаты касаются граждан, достигших пенсионного возраста, то есть не менее 60 лет.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Кабинете министров Украины рассказали, при каких условиях трудовой стаж могут подтверждать свидетели в суде.