Подтвердить стаж для пенсии смогут свидетели: в Кабмине назвали условия

Под новые условия попали часть украинцев

Со следующего года будущим пенсионерам для того, чтобы выйти на пенсию понадобится больше лет стажа. Но что делать тем, кто потерял трудовую книжку или не имеет в ней соответствующих записей?

В Кабмине утвердили новые положения в порядке подтверждения трудового стажа в таких случаях. Если это произошло из-за боевых действий — имеющийся трудовой стаж могут подтвердить свидетели.

Согласно новым изменениям, это возможно в следующих ситуациях:

предприятие или учреждение или их правопреемники размещаются на временно оккупированных территориях, в районе проведения АТО, где проходят мероприятия по обеспечению нацбезопасности и обороны, общинах в районе боевых действий или находящихся в оккупации.

при уничтожении или повреждении их документов в результате военных (боевых) действий, при условии документального подтверждения этого факта.

Отметим, что показания других людей являются основанием внести данные в электронную учетную карточку реестра, в том числе и данные до 1 января 2004 года.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинские женщины могут внести время от рождения ребенка и до достижения им трехлетнего возраста в стаж при наличии определенных условий. Но даже большой стаж не гарантирует большую пенсию — все дело в размере зарплаты.