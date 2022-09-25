Пенсия на карту: три нюанса, о которых важно знать

Получать деньги в безналичном формате удобно, но стоит учесть несколько моментов

Пенсионеры в Украине столкнулись из-за российского вторжения с новыми вызовами. Часть из них вынужденны восстанавливать пенсионные выплаты из-за полугодового перерыва в получении — для тех, кто получал через "Укрпочту" и оказался на оккупированной территории или выехал за границу. Но с другим способом получения пенсии — на карту банка есть свои нюансы.

Первый из них связан с необходимостью движения средств на карточном счету. Если картой не пользоваться до полугода, то по прошествии времени выплаты на нее прекратятся. Для того, чтобы восстановить их и снова получать пенсию таким способом необходимо обратиться в Пенсионный фонд. Пенсию снова будут выплачивать после подтверждения личности.

Второй нюанс актуален как для будущих пенсионеров, так и для получателей. Не каждая банковская карта может быть пенсионной. Для привязанного к ней счета есть определенные требования. Чтобы карта работала как надо, счет должен быть действующим, а также открытым специально для получения пенсии и только для нее.

Третий нюанс касается перевода выплат на карту и подачи заявления для этого. Номер счета в заявлении нужно указывать IBAN в нем 29 символов — цифры и буквы. Как ранее рассказывал "Телеграф", перевести выплаты с наличного получения на карту можно самостоятельно на портале Пенсионного фонда. К слову, срок службы карты — от 3 до 5 лет и чтобы с ней не произошло физических повреждений ее нужно правильно хранить и использовать.