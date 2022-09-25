Пенсія на карту: три нюанси, про які важливо знати

Отримувати гроші у безготівковому форматі зручно, але варто врахувати кілька моментів

Пенсіонери в Україні зіткнулися через російське вторгнення з новими викликами. Частина з них змушена відновлювати пенсійні виплати через піврічну перерву в отриманні — для тих, хто отримував через "Укрпошту" та опинився на окупованій території чи виїхав за кордон. Але з іншим способом отримання пенсії на карту банку є свої нюанси.

Перший пов’язані з необхідністю руху коштів у картковому рахунку. Якщо карткою не користуватися до півроку, то з часом виплати на неї припиняться. Для того, щоб відновити їх та знову отримувати пенсію у такий спосіб необхідно звернутися до Пенсійного фонду. Пенсію знову виплачуватимуть після підтвердження особи.

Другий нюанс актуальний як майбутніх пенсіонерів, так одержувачів. Не кожна банківська картка може бути пенсійною. Для прив’язаного до неї рахунку є певні вимоги. Щоб картка працювала як треба, рахунок має бути дійсним, а також відкритим спеціально для отримання пенсії та лише для неї.

Третій нюанс стосується переказу виплат на картку та подання заяви для цього. Номер рахунку у заяві потрібно вказувати IBAN у ньому 29 символів – цифри та літери. Як раніше розповідав "Телеграф", переказати виплати з готівкового отримання на картку можна самостійно на порталі Пенсійного фонду. До речі, термін служби картки — від 3 до 5 років і щоб з нею не сталося фізичних пошкоджень, її потрібно правильно зберігати і використовувати.