Накопичувальна пенсія: як вигідно відкласти гроші на старість

Скоро можна буде планувати більш гідну фінансово пенсію

Нещодавно прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що з 1 січня українці зможуть планувати пенсії по накопичувальній системі, аби громадяни могли отримувати більш гідні виплати.

З ухваленням цього законопроекту ще до закінчення війни, з 1 січня 2023 року (хоча, можливо, на той час війна вже закінчиться) українці зможуть формувати свої накопичувальні рахунки в Казначействі. Будь-який громадянин може взяти участь у цій системі, якщо йому до 65 років., це добровільно. Чіткого регламенту щодо суми вкладання грошей також немає. Регулярність вкладання на рахунок та сума вирішуються виключно самою особою.

Така пенсія не буде заміною для звичайної, а стане доповненням до неї, щоб українці мали більш гідне фінансове забезпечення в пенсійному віці.

На сьогоднішній день Україна входить до топ-15 країн світу із найвищими темпами старіння та скорочення населення. З кожним роком пенсіонерів буде ставати все більшою, значно переважуючи питому вагу громадян працездатного віку. Надходження до Пенсійного фонду скорочивуватимуться через нестачу молодих працівників, а людей, яким потрібні будуть пенсійні виплати, ставатиме все більше. Тож накопичувальна пенсія сьогодні це необхідність, щодо якої слід задуматися кожному.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський пояснив, як відпустка за свій рахунок, котру часто беруть на час війни, може негативно позначитися на майбутній пенсії.