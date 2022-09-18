Накопичувальна пенсія в Україні: прем’єр розповів, коли запустять систему і що вона змінить

Система допоможе збільшити пенсії для українців

В Україні з 1 січня наступного після завершення воєнного стану року почне діяти накопичувальна система пенсії.

Як повідомив у своєму телеграм-каналі прем’єр-міністр Денис Шмигаль, за частину року, що залишилася, профільні міністерства повинні виробити необхідну нормативну базу.

"Накопичувальний рівень стане доповненням до солідарної системи. Ми націлені на подальше запровадження реформ, щоб українці отримували гідні пенсії", — написав він.

Крім того, він зазначив, що запровадження цієї пенсії разом зі створенням та запуском Єдиного соціального реєстру є реформою номер один для Мінсоцполітики.

Нагадаємо, право брати участь у накопичувальній системі матимуть виключно фізичні особи, яким на дату укладання договору ще не виповнилося 65 років. Розміри накопичувального внеску будуть визначатися самим платником, вони не обмежуватимуться. Крім того, для зручності буде створено індивідуальний пенсійний казначейський рахунок.

Як повідомлялося раніше, у жовтні українцям перерахують пенсії. Це пов’язано із плановим підвищенням мінімальної заробітної плати.