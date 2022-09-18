Накопительная пенсия в Украине: премьер рассказал, когда запустят систему и что она изменит

Система поможет увеличить пенсии для украинцев

В Украине с 1 января следующего после завершения военного положения года начнет действовать накопительная система пенсии.

Как сообщил в своем телеграм-канале премьер-министр Денис Шмыгаль, за оставшуюся часть года профильные министерства должны выработать необходимую нормативную базу.

"Накопительный уровень станет дополнением к солидарной системе. Мы нацелены на дальнейшее введение реформ, чтобы украинцы получали достойные пенсии", — написал он.

Кроме того, он отметил, что введение этой пенсии вместе с созданием и запуском Единого социального реестра является реформой номер один для Минсоцполитики.

Напомним, право участвовать в накопительной системе будут иметь исключительно физические лица, которым на дату заключения договора еще не исполнилось 65 лет. Размеры накопительного взноса будут определяться самим плательщиком, они не будут ограничиваться. Кроме того, для удобства будет создан индивидуальный пенсионный казначейский счет.

Как сообщалось ранее, в октябре украинцам пересчитают пенсии. Это связано с плановым повышением минимальной заработной платы.