Что будет с пенсиями в Украине зимой: ответ министра

В декабре будет повышен прожиточный минимум

Несмотря на полномасштабное вторжение рф в Украину, пенсии зимой должны немного вырасти.

Об этом в эфире "Сніданок з 1+1" заявила министр социальной политики Украины Оксана Жолнович. Она отметила, что страна перешла на военные рельсы, но зимой предусмотрено повышение прожиточного минимума. Это повлияет и на социальные выплаты.

"Пенсии точно не уменьшатся, заложено увеличение собственных доходов пенсионного фонда и мы думаем, что так и будет. Я уверена, что пенсионные выплаты не уменьшатся. Они немного вырастут с учетом того, что у нас в декабре будет повышен прожиточный минимум. Этот рост в общем по пенсионной системе будет нам стоить где-то 70 млрд. Конечно, нам нужно будет еще денег, чтобы провести индексацию в марте", — прокомментировала ситуацию Жолнович.

Ранее сообщалось, что тысячи украинцев имеют право на 13-ю пенсию. "Телеграф" разъяснял, кто и при каких условиях может ее получить.

Напомним, в 2023 году украинцам понадобится больше страхового стажа для выхода на пенсию. До 2028 года эта цифра будет расти.