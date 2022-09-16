Що буде із пенсіями в Україні взимку: відповідь міністра

У грудні буде підвищено прожитковий мінімум

Попри повномасштабне вторгнення рф в Україну, пенсії взимку повинні трохи зрости.

Про це в ефірі "Сніданок з 1+1" заявила міністр соціальної політики України Оксана Жолнович. Вона наголосила, що країна перейшла на військові рейки, але взимку передбачено підвищення прожиткового мінімуму. Це вплине і на соціальні виплати.

"Пенсії точно не зменшаться, закладено збільшення власних доходів пенсійного фонду і ми думаємо, що так і буде. Я впевнена, що пенсійні виплати не зменшаться. Вони трохи зростуть з урахуванням того, що у нас у грудні буде підвищено прожитковий мінімум. Загалом цей ріст по пенсійній системі нам коштуватиме десь 70 млрд. Звичайно, нам потрібно буде ще грошей, щоб провести індексацію у березні", — прокоментувала ситуацію Жолнович.

Раніше повідомлялося, що тисячі українців мають право на 13 пенсію. "Телеграф" роз’яснював, хто і за яких умов може її отримати.

Нагадаємо, у 2023 році українцям знадобиться більше страхового стажу для виходу на пенсію. До 2028 року ця цифра зростатиме.