Украинцам до конца года еще дважды пересчитают пенсии: чего ждать уже в октябре

Первое повышение — октябрьское — связано с увеличением размера минимальной зарплаты до 6700 гривен

Пока часть украинцев беспокоится о том, что будет в стране с пенсионными выплатами предстоящей зимой, другие пенсионеры готовятся к переиндексации уже имеющихся сумм. С 1 октября некоторые граждане, вышедшие на заслуженный отдых, смогут получить ежемесячную доплату в размере 300 гривен. Речь идет о людях, которым уже исполнилось 70 лет.

Больше деталей сообщает издание "На пенсии", передает "Телеграф". Отметим, что осенний перерасчет пенсий связан с повышением минимальной заработной платы. Ее размер изменится не слишком значительно — до 6700 гривен.

В связи с этим увеличится минимальная пенсия для неработающих граждан, а также тем лицам, кто на момент оформления соцвыплат достиг 65-летнего возраста. Уже упомянутые 300 гривен прибавки будут получены пенсионерами в возрасте от 70 до 75 лет. Такую индексацию решили провести в качестве компенсационных выплат.

Также эта категория населения может рассчитывать на получение минимальной пенсии в размере 3000 гривен. Однако для этого должны быть соблюдены определенные условия:

пенсия изначально должна начисляться согласно ЗУ "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании";

наличие страхового стажа: для мужчин — 35 лет, для женщин — 30.

В декабре пенсии будут пересчитаны из-за увеличения минимального прожиточного уровня.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кто из украинцев может лишиться пенсии и какие причины влияют на подобный процесс. Всего есть четыре фактора, из-за которых пожилые люди могут остаться без средств на существование.

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