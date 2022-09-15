Вырастут ли пенсии в 2023 году? Власти утвердили новый госбюджет

В 2023 году пенсии могут измениться из-за нового госбюджета

В условиях войны трудно спрогнозировать, как может измениться ситуация по выплатам украинцам от государства. Хотя даже сейчас правительство часто объявляет увеличение пенсии или расширение категории украинцев, которые могут на нее претендовать.

13 сентября Кабинет Министров принял проект "О Государственном Бюджете Украины на 2023 год". Там отмечено, что правительство планирует снизить расходы на Минсоцполитики — в следующем году бюджет ведомства будет сокращен на 20 млрд грн.

Здесь появляется тревожный вопрос: означает ли это, что размер пенсионных выплат пойдет на снижение? Министр социальной политики Оксана Жолнович в комментарии программе "Завтрак с 1+1" объяснила, что будет с пенсиями.

Она подчеркнула, что бюджет на 2023 год – военный, половина расходов будет идти на оборону государства. Кроме того, практически 35% бюджета – расходы на социальную сферу. Но, несмотря на это, пенсии никто не будет уменьшать.

"Пенсии точно не уменьшатся, это не заложено в бюджет. Заложено увеличение роста собственных доходов пенсионного фонда, мы рассчитываем на их увеличение… Никакие пенсионные выплаты не уменьшатся. Они немного возрастут из-за того, что в декабре будет повышен прожиточный минимум", — заявила Жолнович.

Также полная индексация пенсий запланирована в марте, ближе к этому сроку будет произведен расчет, учитывая инфляцию.

К тому же, министр соцполитики подчеркнула, что выплаты для временно выехавших за границу украинских пенсионеров, которые получили статус искателя убежища, от Украины не прекращаются.

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