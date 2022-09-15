Чи виростуть пенсії у 2023 році? Уряд затвердив новий держбюджет

У 2023 році пенсії можуть змінитися через новий держбюджет

В умовах війни важко спрогнозувати, як може змінитися ситуація щодо виплат українцям від держави. Хоча навіть зараз уряд часто оголошує збільшення пенсії або розширення категорії українців, які можуть претендувати на неї.

13 вересня Кабінет Міністрів ухвалив проект "Про Державний Бюджет України на 2023 рік". Там зазначено, що уряд планує зменшити витрати на Мінсоцполітики — наступного року бюджет відомства буде скорочено на 20 млрд грн.

Тут з'являється тривожне питання: чи означає це, що розмір пенсійних виплати піде на зниження? Міністр соціальної політики Оксана Жолнович в коментарі програмі "Сніданок з 1+1" пояснила, що ж буде з пенсіями.

Вона підкреслила, що бюджет на 2023 рік — військовий, половина видатків йтиме на оборону держави. Крім того, практично 35% бюджету — видатки на соціальну сферу. Та, незважаючи на це, пенсії ніхто не зменшуватиме.

"Пенсії точно не зменшаться, це не закладено в бюджет. Закладено збільшення росту власних доходів пенсійного фонду, ми розраховуємо на їхнє збільшення… Жодні пенсійні виплати не зменшаться. Вони трохи зростуть через те, що у грудні буде підвищено прожитковий мінімум", — заявила Жолнович.

Також повна індексація пенсій запланована в березні, ближче до цього терміну буде зроблено розрахунок, враховуючи інфляцію.

До того ж, міністр соцполітики наголосила, що виплати для українських пенсіонерів, які тимчасово виїхали за кордон, отримали статус шукача притулку, від України не припиняються.

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