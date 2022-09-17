Части украинцев упростили процедуру получения пенсий – кого это касается

Деньги будут доставляться Укрпочтой

В Украине правительство приняло решение упростить процедуру получения пенсий для жителей деоккупированных населенных пунктов. В рамках соответствующих законодательных изменений пенсионеры смогут получать деньги не только на банковскую карту, а и просто на руки, наличными.

Как сообщили в пресс-службе Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий, для того, чтобы пенсионер имел возможность получить пенсию на руки в виде наличных денег, ему нужно подать запрос в любой местный орган относительно начисления пенсии таким образом.

Стоит отметить, что до сих пор это можно было сделать исключительно при личном присутствии получателя выплат в одном из отделений Пенсионного Фонда, пока процедура существенно упрощена. Деньги можно будет получать благодаря доставке Укрпочтой.

"Чтобы жители ДОУ — пенсионеры — смогли наконец получить начисленные государством средства, и была введена упомянутая законодательная новация", — отмечается в тексте сообщения.

Также добавим, что на сегодняшний день на освобожденных от оккупантов территориях восстанавливают все системы электроснабжения и связь, однако возобновить работу банков и банкоматов пока удалось не повсюду.

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