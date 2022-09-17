Частині українців спростили процедуру отримання пенсій - кого це стосується

Гроші доставлятимуть Укрпоштою

В Україні уряд прийняв рішення спростити процедуру отримання пенсій для жителів деокупованих населених пунктів. У рамках відповідних законодавчих змін пенсіонери матимуть змогу отримувати гроші не лише на банківську картку, а й просто на руки, готівкою.

Як повідомили у пресслужбі Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій, для того, аби пенсіонер мав змогу отримати пенсію на руки у вигляді готівки, йому потрібно подати запит у будь-який орган місцевого щодо нарахування пенсії таким чином.

Варто наголосити, що дотепер це можна було зробити виключно за особистої присутності отримувача виплат в одному з відділень Пенсійного Фонду, наразі ж процедура суттєво спрощена. Гроші можна буде отримувати завдяки доставки Укрпоштою.

"Щоб жителі ДОП — пенсіонери — змогли нарешті отримати нараховані державою кошти, і було запроваджено згадану законодавчу новацію", — зазначається в тексті повідомлення.

Також додамо, що станом на сьогоднішній день на звільнених від окупантів територіях відновлюють всі системи електропостачання та зв'язок, проте відновити роботу банків і банкоматів поки що вдалося не всюди.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українці мають змогу зараховувати у страховий стаж термін, використаний на догляд за дитиною — як це працює.