Догляд за дітьми можна зарахувати в страховий стаж для пенсії: що для цього потрібно

Таким чином можна отримати додаткові три, а в деяких випадках 12 років, стажу

В Україні для виходу на пенсію громадянам необхідно мати певний розмір страхового стажу, який до того ж зростатиме найближчими роками. Однак для матерів у Пенсійному фонді передбачили можливість внести до нього роки нагляду за дітьми.

Як повідомляє видання "На пенсії", страховий стаж можна збільшити таким чином, проте для цього знадобиться відповідати деяким умовам та надати певні документи.

До них належить:

свідоцтво про народження дитини або її паспорт;

документ, що підтверджує, що до досягнення трирічного віку жінка не працювала.

Зрозуміло, що для того, щоб отримати вказані роки у стаж, жінка повинна займатися доглядом за дітьми, а не роботою чи підприємницькою діяльністю, і це має бути підтверджено документально. Для цього підійде витяг із трудової книжки або відомості про відсутність підприємницької діяльності у вказаний період.

Також страховий стаж можна збільшити, якщо йдеться про виховання до 12-річного віку дитини, яка постраждала від Чорнобильської катастрофи.

Для цього треба надати:

свідоцтво про народження дитини або її паспорт (свідоцтво про смерть);

посвідчення про те, що дитина постраждала під час катастрофи на ЧАЕС;

документ, що підтверджує, що один із батьків не працював до досягнення дитиною 12-річного віку;

заяву про те, що ніхто з батьків не користувався "чорнобильською" пільгою.

Як повідомлялося раніше, на розмір пенсійних виплат впливає не лише наявність стажу. Другим найважливішим чинником для розрахунку пенсії для українців є розмір заробітної плати, яку вони отримували під час роботи.