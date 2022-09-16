Уход за детьми можно засчитать в страховой стаж для пенсии: что для этого нужно

Таким образом можно получить дополнительные три, а в некоторых случаях 12, лет стажа

В Украине для выхода на пенсию гражданам необходимо иметь определенный размер страхового стажа, который к тому же будет увеличиваться в ближайшие годы. Однако для матерей в Пенсионном фонде предусмотрели возможность внести в него годы присмотра за детьми.

Как сообщает издание "На пенсии", страховой стаж можно увеличить таким образом, однако для этого понадобится соответствовать некоторым условиям и предоставить определенные документы.

К ним относится:

свидетельство о рождении ребенка или его паспорт;

документ, подтверждающий, что до достижения трехлетнего возраста женщина не работала.

Понятно, что для того, чтобы получить указанные годы в стаж, женщина должна заниматься уходом за детьми, а не работой или предпринимательской деятельностью, и это должно быть подтверждено документально. Для этого подойдет выписка из трудовой книжки или сведения об отсутствии предпринимательской деятельности в указанный период.

Также страховой стаж можно увеличить, если речь идет о воспитании до 12-летнего возраста ребенка, пострадавшего от Чернобыльской катастрофы.

Для этого надо предоставить:

свидетельство о рождении ребенка или его паспорт (свидетельство о смерти);

удостоверение о том, что ребенок пострадал при катастрофе на ЧАЭС;

документ, подтверждающий, что один из родителей не работал до достижения ребенком 12-летнего возраста;

заявление о том, что никто из родителей не пользовался "чернобыльской" льготой.

Как сообщалось ранее, на размер пенсионных выплат влияет не только наличие стажа. Вторым важнейшим фактором при расчете пенсии для украинцев является размер заработной платы, которую они получали во время работы.