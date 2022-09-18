Українцям до кінця року ще двічі перерахують пенсії: чого чекати вже у жовтні

Перше підвищення – жовтневе – пов’язане зі збільшенням розміру мінімальної зарплати до 6700 гривень.

Поки частина українців переймається тим, що буде в країні з пенсійними виплатами майбутньої зими, інші пенсіонери готуються до переіндексації вже наявних сум. Із 1 жовтня деякі громадяни, які вийшли на заслужений відпочинок, матимуть змогу отримати щомісячну доплату у розмірі 300 гривень. Йдеться про людей, яким уже виповнилося 70 років.

Більше деталей повідомляє видання "На пенсії", повідомляє "Телеграф". Зазначимо, що осінній перерахунок пенсій пов’язаний із підвищенням мінімальної заробітної плати. Її розмір зміниться не надто сильно – до 6700 гривень.

У зв’язку з цим збільшиться мінімальна пенсія для непрацюючих громадян, а також особам, які на момент оформлення соцвиплат досягли 65-річного віку. Вже згадані 300 гривень надбавки будуть отримані пенсіонерами віком від 70 до 75 років. Таку індексацію вирішили провести в якості компенсаційних виплат.

Також ця категорія населення може розраховувати на отримання мінімальної пенсії на суму 3000 гривень. Однак для цього мають бути дотримані певні умови:

пенсія початково має нараховуватися згідно з ЗУ "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування";

наявність страхового стажу: для чоловіків – 35 років, для жінок – 30.

У грудні пенсії буде перераховано через збільшення мінімального прожиткового рівня.

Раніше "Телеграф" розповідав, хто з українців може втратити пенсію та які причини впливають на подібний процес. Усього є чотири фактори, через які люди похилого віку можуть залишитися без коштів на існування.

Також ми писали про те, кому із пенсіонерів у нашій країні спростили процедуру отримання пенсійних виплат.