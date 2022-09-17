Частина українців може залишитися без пенсій: названо чотири причини

Україна намагається забезпечити всіх громадян, які вийшли на заслужений відпочинок, але є кілька винятків

Частина українців уже активно готується отримувати підвищені пенсії з жовтня. Водночас деяким іншим категоріям пенсіонерів у щомісячних виплатах можуть відмовити. Якщо, звичайно, вони підпадають під чотири особливі чинники, що впливають на державне фінансування.

У яких випадках пенсіонерам припиняють виплачувати гроші, розповіли на порталі "На пенсії". Варто зазначити, що цей момент чітко регулюється Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" (стаття 49).

За дотриманням законодавчих норм невпинно стежать працівники ПФУ. Також у виплатах може бути відмовлено у судовому порядку. Це станеться, якщо:

пенсію було нараховано за документами, в яких зазначені неправдиві дані;

пенсіонер виїжджає за кордон до країни, з якою Україна не має міжнародного договору про продовження пенсійного фінансування;

одержувач не користувався своїми грошима протягом пів року;

офіційно підтверджено смерть пенсіонера.

Також є інші винятки, які визначаються в особистому порядку.

Зазначимо, що такі зміни у виплатах можуть бути скасовані при зверненні пенсіонера до ПФУ. Для цього одержувач має 10 днів, щоб з’ясувати причину та усунути її для подальшого нарахування пенсій.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, чого слід очікувати від розміру та регулярності пенсійних виплат цієї зими. Пояснення надано міністром соцполітики Оксаною Жолнович.

Також ми писали, кому з українців спростять процес нарахування пенсій.