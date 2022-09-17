Часть украинцев может остаться без пенсий: названы четыре причины

Украина старается обеспечить всех вышедших на заслуженный отдых граждан, но есть несколько исключений

Часть украинцев уже активно готовится получать повышенные пенсии с октября. В это же время некоторым другим категориям пенсионеров в ежемесячных выплатах могут отказать. Если, конечно же, они подпадают под четыре особых фактора, влияющих на государственное финансирование.

В каких случаях пенсионерам прекращают выплачивать деньги, подробно рассказали на портале "На пенсии". Стоит отметить, что этот момент четко регулируется Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" (статья 49).

За соблюдением законодательных норм неустанно следят сотрудники ПФУ. Также в выплатах может быть отказано в судебном порядке. Это произойдет, если:

пенсия была начислена по документам, в которых указаны неправдивые данные;

пенсионер выезжает за границу в страну, с которой у Украины нет международного договора о продолжении пенсионного финансирования;

получатель не пользовался своими деньгами в течении полугода;

официально подтверждена смерть пенсионера.

Также есть и другие исключения, которые определяются в личном порядке.

Отметим, что подобные изменения в выплатах могут быть отменены при обращении пенсионера в ПФУ. Для этого у получателя есть 10 дней, чтобы выяснить причину и устранить ее для дальнейшего начисления пенсий.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, чего следует ожидать от размера и регулярности пенсионных выплат предстоящей зимой. Объяснение было предоставлено министром соцполитики Оксаной Жолнович.

Также мы писали, кому из украинцев упростят процесс начисления пенсий.