Некоторым украинцам планируют упростить процедуру оформления пенсий – о ком речь

Жителям Крыма и Севастополя хотят упростить оформление пенсий

В Украине для внутренних переселенцев из Крыма планируется упростить процедуру оформления украинских пенсий, ведь эта категория граждан имеет право на денежную помощь наравне с другими ВПЛ.

Как сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, "горячая" линия ведомства на систематической основе получает от граждан, являющихся жителями аннексированного россией полуострова, обращение об отсутствии надлежащих документов для оформления пенсионных выплат.

Для того чтобы решить эту проблему, были наработаны изменения в соответствующие правительственные акты. В частности, речь идет об отмене подтверждения уполномоченного органа рф о том, что жителям Крыма не назначались пенсии на территории автономной республики, а также города Севастополя. Что касается общественных организаций, то на них возложена обязанность провести анализ уместности предоставления других документов, предусмотренных Порядком выплаты социальных выплат. В дальнейшем они должны дать соответствующие рекомендации представителям ведомства.

Также отмечается, что обращения, которые будут поступать на "горячие" линии, будут сразу передаваться в Министерство социальной политики и решаться в индивидуальном порядке.

Куда обращаться ВПЛ

"Донбасс СОС" — 800 309 110 или 093 500 69 18 (Viber);

"Крым СОС" — +38 096 224 01 23 или +38 063 077 16 19 (только мессенджеры Viber, WhatsApp, Signal, Telegram);

БФ "Право на защиту" — с 7:00 до 22:00 по телефонам +380 995 075 090, +380 685 075 090, +380 935 075 090;

Минреинтеграции – 1548 или +38 066 813 62 39.

Ранее "Телеграф" сообщал, стоит ли рассчитывать украинцам на повышение пенсионных выплат в 2023 году.

Также напомним, что в октябре украинцев ожидает очередное повышение пенсий — кого это касается и насколько вырастут выплаты.