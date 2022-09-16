Деяким українцям планують спростити процедуру оформлення пенсій - про кого мова

Жителям Криму та Севастополя хочуть спростити оформлення пенсій

В Україні для внутрішніх переселенців із Криму планують спростити процедуру оформлення українських пенсій, адже ця категорія громадян має право на грошову допомогу на рівні з іншими ВПО.

Як повідомили у пресслужбі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, "гаряча" лінія відомства на систематичній основі отримує від громадян, які є жителями анексованого росією півострова, звернення щодо відсутності належних документів для оформлення пенсійних виплат.

Для того, аби вирішити цю проблему, було напрацьовано зміни до відповідних урядових актів. Зокрема, мова йде про відміну підтвердження уповноваженого органу рф про те, що жителям Криму не призначалися пенсії на території автономної республіки, а також міста Севастополя. Що стосується громадських організацій, то на них покладено обов'язок провести аналіз доречності надання інших документів, які передбачені Порядком виплати соціальних виплат. В подальшому вони повинні надати відповідні рекомендації представникам відомства.

Також зазначається, що звернення, котрі надходитимуть на "гарячі" лінії, одразу передаватимуться до Міністерства соціальної політики і вирішуватимуться в індивідуальному порядку.

Куди звертатися ВПО

"Донбас СОС" — 800 309 110 або 093 500 69 18 (Viber);

"Крим СОС" — +38 096 224 01 23 або +38 063 077 16 19 (тільки месенджери Viber, WhatsApp, Signal, Telegram);

БФ "Право на захист" — з 7:00 до 22:00 за номерами телефонів +380 995 075 090, +380 685 075 090, +380 935 075 090;

Мінреінтеграції — 1548 або +38 066 813 62 39.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чи варто розраховувати українцям на підвищення пенсійних виплат у 2023 році.

Також нагадаємо, що у жовтні на українців очікує чергове підвищення пенсій — кого це стосується та наскільки виростуть виплати.