Накопительная пенсия: как выгодно отложить деньги на старость

Скоро можно будет планировать более достойную финансово пенсию

Недавно премьер-министр Украины Денис Шмигаль рассказал, что с 1 января украинцы смогут планировать пенсии по накопительной системе, чтобы граждане могли получать более достойные выплаты.

С принятием этого законопроекта еще до окончания войны, с 1 января 2023 (хотя, возможно, к тому времени война уже закончится) украинцы смогут формировать свои накопительные счета в Казначействе. Любой гражданин может принять участие в этой системе, если ему до 65 лет, это добровольно. Четкого регламента по сумме вложения денег тоже нет. Регулярность вложения на счет и сумма решаются исключительно самим лицом.

Такая пенсия не будет заменой обычной, а станет дополнением к ней, чтобы украинцы имели более достойное финансовое обеспечение в пенсионном возрасте.

На сегодняшний день Украина входит в топ-15 стран мира с высочайшими темпами старения и сокращения населения. С каждым годом пенсионеров будет становиться все больше, значительно перевешивая удельный вес граждан трудоспособного возраста. Поступления в Пенсионный фонд будут сокращаться из-за нехватки молодых работников, а людей, которым потребуются пенсионные выплаты, будет становиться все больше. Так что накопительная пенсия сегодня это необходимость, насчёт которой следует задуматься каждому.

Как сообщал "Телеграф" ранее, эксперт по вопросам социальной политики Андрей Павловский объяснил, как отпуск за свой счет, который часто берут на время войны, может негативно сказаться на будущей пенсии.