Отразится на пенсии: эксперт объяснил, что может негативно повлиять на размер выплат

Подводные камни есть и в "выгодных" неоплачиваемых отпусках

С началом полномасштабного вторжения россии в Украину многим людям пришлось взять вынужденный отпуск за свой счет, чтобы сохранить свое рабочее место на время приостановки работы предприятия, компании или организации. Однако, как оказывается, в этом есть некоторые негативные стороны, которые следует знать заранее.

Эксперт по вопросам социальной политики Андрей Павловский рассказал, как неоплачиваемый отпуск может повлиять на будущую пенсию гражданина.

Он подчеркивает, что работодателю оформить отпуск без сохранения заработной платы на весь период военного положения выгодно, ведь в конце концов он будет иметь работников, однако для самого работника такая ситуация может скрывать опасность, которая известна не каждому.

"С отпусками без сохранения заработной платы необходимо быть крайне осторожным, ведь размер оплаты труда работника и ежемесячная уплата страховых взносов влияют на страховой стаж работающего, который важен при назначении пенсии. Страховой стаж засчитывается только если уплачены страховые взносы", — отметил Павловский.

Человеку, решившему уйти в неоплачиваемый отпуск на месяц или на более длительный срок (например, до конца военного положения), не начисляется заработная плата, то есть отсутствует база для начисления и уплаты единого социального взноса (страхового взноса). Таким образом страховой стаж за соответствующие неоплачиваемые месяцы не засчитывается и можно остаться без пенсии.

Другой подводный камень отпуска за свой счет – это случаи заболевания. Пособие по временной нетрудоспособности такому работнику также не оказывается.

"Во время длительного отпуска без сохранения заработной платы (больше месяца) работник менее социально защищен и теряет страховой стаж, и на это следует обратить внимание каждому, кому предлагают написать заявление на отпуск за свой счет на длительное время", — предупредил эксперт.

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