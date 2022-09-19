Некоторым украинцам могут прекратить выплаты по пенсии: список причин

Есть четыре главные причины для приостановления государственных выплат

На фоне последних новостей о вероятном росте выплат по пенсиям в следующем году из-за утвержденного недавно государственного бюджета следует помнить, что есть определенные случаи, когда государственные выплаты могут полностью прекратиться и при определенных условиях их нужно будет возобновлять снова.

В Пенсионном фонде Украины перечислили причины, по которым такая ситуация может произойти.

Можно выделить четыре самых главных из них:

в случае смерти пенсионера. В этом случае пенсии перестают выплачивать с момента регистрации смерти;

если при назначении пенсии гражданином были предоставлены документы с ложными, ошибочными сведениями;

если пенсионер переехал на постоянное жительство за границу. Однако, если между Украиной и страной, которую он выбрал для дальнейшего проживания, заключены договоры о взаимной выплате пенсии, то ее будут продолжать выплачивать. Например, такой договор Украина имеет с Польшей;

в случае, если пенсионер не обращается за своей пенсией шесть месяцев подряд.

За первым случаем возобновление пенсий невозможно, за вторым следует обратиться в Пенсионный фонд для повторного предоставления документов. Однако в последних двух случаях выплаты пенсии можно вернуть, если вышеуказанные обстоятельства изменятся.

Пенсию могут возобновить на основании статей 35 и 46 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", если для этого есть определенные основания. При этом решение о возобновлении выплаты пенсии принимает территориальный орган Пенсионного фонда Украины. Если такое решение будет принято, то выплата должна быть возобновлена ​​в течение 10 дней.

Как сообщал "Телеграф" ранее, гражданам Украины до конца года могут перечислить пенсии еще два раза, но есть условия.