Деяким українцям можуть припинити виплати по пенсії: перелік причин
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Є чотири головні причини для призупинення державних виплат
На тлі останніх новин про ймовірне зростання виплат по пенсіям наступного року через затверджений нещодавно державний бюджет, слід пам'ятати, що є певні випадки, коли державні виплати можуть повністю припинитися і за певних умов їх треба буде поновлювати знову.
У Пенсійному фонду України перелічили причини, через які така ситуація може статися.
Можна виділити чотири найголовніші з них:
- у разі смерті пенсіонера. У цьому випадку пенсії перестають виплачувати з моменту реєстрації смерті;
- якщо при призначенні пенсії громадяном було надано документи з неправдивими, помилковими відомостями;
- якщо пенсіонер переїхав на постійне проживання за кордон. Однак, у випадку, якщо між Україною та країною, яку він обрав для подальшого проживання, укладено договори про взаємну виплату пенсії, то її продовжуватимуть виплачувати. Наприклад, такий договір Україна має з Польщею;
- у разі якщо пенсіонер не звертається за своєю пенсією шість місяців поспіль.
За першим випадком відновлення пенсій неможливе, за другим — слід звернутися до Пенсійного фонду для повторного надання документів. Проте, в останніх двох випадках виплати пенсії можна повернути, якщо вищевказані обставини зміняться.
Пенсію можуть поновити на підставі статей 35 та 46 закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", якщо для цього є певні підстави. При цьому рішення щодо відновлення виплати пенсії приймає територіальний орган Пенсійного фонду України. Якщо таке рішення ухвалять, то виплата має бути відновлена протягом 10 днів.
Як повідомляв "Телеграф" раніше, громадянам України до кінця роки можуть перерахувати пенсії ще два рази, але є умови.