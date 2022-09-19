Деяким українцям можуть припинити виплати по пенсії: перелік причин

Є чотири головні причини для призупинення державних виплат

На тлі останніх новин про ймовірне зростання виплат по пенсіям наступного року через затверджений нещодавно державний бюджет, слід пам'ятати, що є певні випадки, коли державні виплати можуть повністю припинитися і за певних умов їх треба буде поновлювати знову.

У Пенсійному фонду України перелічили причини, через які така ситуація може статися.

Можна виділити чотири найголовніші з них:

у разі смерті пенсіонера. У цьому випадку пенсії перестають виплачувати з моменту реєстрації смерті;

якщо при призначенні пенсії громадяном було надано документи з неправдивими, помилковими відомостями;

якщо пенсіонер переїхав на постійне проживання за кордон. Однак, у випадку, якщо між Україною та країною, яку він обрав для подальшого проживання, укладено договори про взаємну виплату пенсії, то її продовжуватимуть виплачувати. Наприклад, такий договір Україна має з Польщею;

у разі якщо пенсіонер не звертається за своєю пенсією шість місяців поспіль.

За першим випадком відновлення пенсій неможливе, за другим — слід звернутися до Пенсійного фонду для повторного надання документів. Проте, в останніх двох випадках виплати пенсії можна повернути, якщо вищевказані обставини зміняться.

Пенсію можуть поновити на підставі статей 35 та 46 закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", якщо для цього є певні підстави. При цьому рішення щодо відновлення виплати пенсії приймає територіальний орган Пенсійного фонду України. Якщо таке рішення ухвалять, то виплата має бути відновлена ​​протягом 10 днів.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, громадянам України до кінця роки можуть перерахувати пенсії ще два рази, але є умови.