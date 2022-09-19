Позначиться на пенсії: експерт пояснив, що може негативно вплинути на розмір виплат

Підводне каміння є і у "вигідних" неоплачуваних відпустках

З початком повномасштабного вторгнення росії в Україну багатьом людям прийшлося взяти вимушену відпустку за власний рахунок, аби зберегти своє робоче місце на час призупинення роботи підприємства, компанії або організації. Проте, як виявляється, у цьому є певні негативні сторони, які слід знати заздалегідь.

Експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський розповів, як неоплачувана відпустка може вплинути на майбутню пенсію громадянина.

Він підкреслює, що роботодавцю оформити відпустку без збереження заробітної плати на весь період військового стану вигідно, адже врешті-решт він буде мати працівників, проте для самого працівника така ситуація може ховати в собі небезпеку, яка відома не кожному.

"З відпустками без збереження заробітної плати необхідно бути вкрай обережним, адже розмір оплати праці працівника та щомісячна сплата страхових внесків впливають на страховий стаж працюючого, який є важливим при призначенні пенсії. Страховий стаж зараховується лише якщо сплачені страхові внески", — зазначив Павловський.

Людині, яка вирішила піти в неоплачувану відпустку на місяць або на більш тривалий термін (наприклад, до кінця військового стану), не нараховується заробітна плата, тобто відсутня база для нарахування та сплати єдиного соціального внеску (страхового внеску). Таким чином страховий стаж за відповідні місяці, що не оплачуються, не зараховується і можна залишитися без пенсії.

Інший підводний камінь відпустки за власний рахунок — це випадки захворювання. Допомога з тимчасової непрацездатності такому працівникові також не надається.

"Під час тривалої відпустки без збереження заробітної плати (більше місяця) працівник менш соціально захищений і втрачає страховий стаж, і на це слід звернути увагу кожному, кому пропонують написати заяву на відпустку за власний рахунок на тривалий час", — попередив експерт.

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