Достроковий вихід на пенсію в Україні: названо 5 умов, про які мають знати українці

Пенсійний вік і стаж зменшується і для батьків, які виховують тяжкохвору дитину

В Україні виплати від держави можуть отримати громадяни, які досягли пенсійного віку, але не мають достатньої кількості стажу, а от ті, у кого пенсійний стаж у нормі — можуть вийти на пенсію достроково. Однак, для цього потрібно дотриматися кількох умов.

Як розповів начальник Головного управління ПФУ у Дніпропетровській області Юрій Козак, таких умов є всього 5.

Достроковий вихід на пенсію в Україні — головні правила

Для дострокового виходу на пенсію за віком українцям слід дотриматися таких умов:

У день звільнення з останнього місця роботи українцю має залишатися не більше ніж 1,5 року до досягнення пенсійного віку, тобто 60 років. Чоловіки повинні мати 35 років страхового стажу, а жінки — 30 років. Особа має бути звільнена роботодавцем з власної ініціативи на підставі змін умов праці. На це мають право ті громадяни, яких звільнили на підставі внесення змін в організацію виробництва та праці (зокрема, якщо підприємство ліквідували, реорганізувати, перепрофілювати, воно перепрофілювалося, чи скоротило штат). Після цього особа, яка не досягла пенсійного віку, має зареєструватися у державній службі зайнятості і не отримати там роботи, яка їй підходить. Виняток зробили лише для тих, хто звільнений із займаної посади за станом здоров'я.

При цьому дострокова пенсія не призначається, якщо пенсіонер вийде на офіційну роботу у період досягнення пенсійного віку.

У ПФУ також зазначили, що на достроковий вихід на пенсію за віком має право один з батьків дітей, які мають важкі, рідкісні захворювання, але їм не було встановлено інвалідність. За умови, що вони виховали дітей до досягнення їх 6-річного віку. Для таких осіб вимога до віку та страхового стажу буде послаблена — матерям таких дітей пенсію зможуть призначити по досягненню 50-річного віку за умови наявності 15 років стажу. А батькові, який виховав тяжко хвору дитину до шестирічного віку, пенсію за віком зможуть призначати з 55 років і за умови наявності стажу у 20 року.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що з 1 січня українці зможуть планувати пенсії по накопичувальній системі, аби потім отримувати більш гідні виплати від держави.