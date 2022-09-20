Досрочный выход на пенсию в Украине: названы 5 условий, о которых должны знать украинцы

Пенсионный возраст и стаж уменьшается и для родителей, воспитывающих тяжелобольного ребенка

В Украине выплаты от государства могут получить граждане, достигшие пенсионного возраста, но не имеющие достаточного количества стажа, а вот те, у кого пенсионный стаж в норме, могут выйти на пенсию досрочно. Однако для этого нужно соблюсти несколько условий.

Как рассказал начальник Главного управления ПФУ в Днепропетровской области Юрий Козак, таких условий всего 5.

Досрочный выход на пенсию в Украине — главные правила

Для досрочного выхода на пенсию по возрасту украинцам следует соблюсти следующие условия:

В день увольнения с последнего места работы украинцу должно оставаться не более 1,5 лет до достижения пенсионного возраста, то есть 60 лет. Мужчины должны иметь 35 лет страхового стажа, а женщины – 30 лет. Лицо должно быть уволено работодателем по собственной инициативе на основании изменений условий труда. На это имеют право те граждане, которых уволили на основании внесения изменений в организацию производства и труда (в частности, если предприятие ликвидировали, реорганизовали, перепрофилировали или оно сократило штат). После этого лицо, не достигшее пенсионного возраста, должно зарегистрироваться в государственной службе занятости и не получить там подходящую ему работу. Исключение сделали только для тех, кто уволен с занимаемой должности по состоянию здоровья.

При этом досрочная пенсия не назначается, если пенсионер выйдет на официальную работу в период достижения пенсионного возраста.

В ПФУ также отметили, что на досрочный уход на пенсию по возрасту имеет право один из родителей детей, имеющих тяжелые, редкие заболевания, если им не была установлена инвалидность. При условии, что они воспитали детей до достижения 6-летнего возраста. Для таких лиц требование к возрасту и страховому стажу будет ослаблено – матерям таких детей пенсию смогут назначить по достижению 50-летнего возраста при наличии 15 лет стажа. Отцу же, который воспитал тяжело больного ребенка до шестилетнего возраста, пенсию по возрасту смогут назначать с 55 лет и при наличии стажа в 20 лет.

Ранее "Телеграф" сообщал, что с 1 января украинцы смогут планировать пенсии по накопительной системе, чтобы затем получать более достойные выплаты от государства.