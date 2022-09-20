Получать пенсию на карточку: три условия, которые нужно знать украинцам

В Пенсионном фонде отметили распространенные проблемы

В Украине часто меняются требования для пенсионеров по получению пенсий. К тому же даже те, кто получает ее на банковский счет, должны знать некоторые важные моменты.

В Пенсионном фонде Украины напомнили о трех критериях начисления пенсий на банковскую карту. Она должна быть:

Открытой только для получения пенсионных выплат. Это предусмотрено пунктом 62 раздела 5 "Инструкции о порядке открытия и закрытия счетов клиентов банков и корреспондентских счетов банков – резидентов и нерезидентов", утвержденной постановлением Правления Нацбанка Украины от 12.11.2003 №492.

Номер счета необходимо вписывать по международному формату IBAN в 29 цифр и букв. Международный номер банковского счета можно узнать в мобильном приложении банка или же непосредственно в отделениях финансового учреждения.

Счет не должен быть активным и действующим, а не "мертвым".

Это обязательные требования и без них начисление государственных выплат может полностью прекратиться для пенсионера.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в случае переезда или смены банковских реквизитов пенсионер может известить об этом Пенсионный фонд через специальный веб-портал — для этого нужно пройти пошаговую авторизацию.

Напомним, ранее Пенсионный фонд объявил об увеличении пенсионных выплат для некоторых категорий украинцев.