Отримувати пенсію на картку: три умови, які потрібно знати українцям

У Пенсійному фонді наголосили на розповсюджених проблемах

В Україні часто змінюються вимоги для пенсіонерів щодо отримання пенсій. До того ж, навіть ті, хто отримують її на банківський рахунок мають знати деякі важливі моменти.

У Пенсійному фонді України нагадали про три критерії нарахування пенсій на банківську картку. Вона має бути:

Відкритою тільки для отримання пенсійних виплат. Це передбачено пунктом 62 розділу 5 "Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків – резидентів та нерезидентів", затвердженої постановою правління Нацбанку України від 12.11.2003 №492.

Номер рахунку необхідно вписувати за міжнародним форматом IBAN у 29 цифр і літер. Міжнародний номер банківського рахунку можна дізнатися в мобільному додатку банку або ж безпосередньо у відділеннях фінансової установи.

Рахунок не має бути активним і діючим, а не "мертвим".

Це обов'язкові вимоги, і без них нарахування державних виплат може повністю припинитися для пенсіонера.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у разі переїзду чи зміни банківських реквізитів пенсіонер може сповістити про це Пенсійний фонд через спеціальний веб-портал — для цього треба пройти покрокову авторизацію.

Нагадаємо, що раніше Пенсійний фонд оголосив про збільшення пенсійних виплат для деяких категорій українців.