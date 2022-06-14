В Украине вновь можно досрочно выходить на пенсию: кто может это сделать

Что нужно, чтобы уйти на пенсию досрочно

В Украине новое пенсионное законодательство вернуло норму, дающую право некоторым гражданам выйти на пенсию досрочно.

Так согласно положениям закона № 2040-ІХ от 15 февраля 2022 года была восстановлена норма, которая существовала до 1 января 2015 года, позволяющая уйти на пенсию за полтора года до достижения пенсионного возраста.

Досрочный выход на пенсию теперь положен лицам, с которыми был расторгнут трудовой договор вследствие:

изменений в организации производства и труда (сюда входит реорганизация, ликвидация или сокращение штата сотрудников);

выявления несоответствия состояния здоровья сотрудника занимаемой должности.

При том обязательным условием для досрочного выхода на пенсию является наличие страхового стажа, который позволит насчитать пенсию по возрасту в минимальном размере.

Для женщин он составляет не менее 30 лет, а для мужчин — не менее 35.

Также право выйти на пенсию досрочно получает один из родителей ребенка с инвалидностью до 18 лет или тяжело больных детей, которым не установлена инвалидность, воспитавших их до достижения 6-летнего возраста.

В таком случае человек может уйти на пенсию по достижению 50 летнего возраста и со страховым стажем в 15 лет для женщин и 20 — для мужчин.

Как сообщалось ранее, в Пенсионном фонде объяснили, кто имеет право на получение пенсии в связи с потерей кормильца, если тот без вести пропал при особых обстоятельствах.