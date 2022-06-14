В Україні знову можна достроково виходити на пенсію: хто це може зробити

Що потрібно, аби піти на пенсію достроково

В Україні нове пенсійне законодавство повернуло норму, яка дає право деяким громадянам вийти на пенсію достроково.

Так, згідно з положеннями закону № 2040-ІХ від 15 лютого 2022 року, було відновлено норму, яка існувала до 1 січня 2015 року, що дозволяє піти на пенсію за півтора року до досягнення пенсійного віку.

Достроковий вихід на пенсію тепер покладено особам, з якими було розірвано трудовий договір внаслідок:

змін в організації виробництва та праці (сюди входить реорганізація, ліквідація чи скорочення штату співробітників);

виявлення невідповідності стану здоров’я працівника посади.

При цьому обов’язковою умовою дострокового виходу на пенсію є наявність страхового стажу, який дозволить нарахувати пенсію за віком у мінімальному розмірі.

Для жінок він становить не менше 30 років, а для чоловіків – не менше 35 років.

Також право вийти на пенсію достроково отримує один із батьків дитини з інвалідністю до 18 років або тяжко хворих дітей, яким не встановлено інвалідність, які виховали їх до досягнення 6-річного віку.

У такому разі людина може піти на пенсію по досягненню 50-річного віку та зі страховим стажем у 15 років для жінок та 20 — для чоловіків.

Як повідомлялося раніше, у Пенсійному фонді пояснили, хто має право на отримання пенсії у зв’язку із втратою годувальника, якщо той безвісти зник за особливих обставин.