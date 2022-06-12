Хто може отримувати пенсії через втрату годувальника: у ПФУ дали роз’яснення

У ПФУ пояснили, хто може потрапити до категорії непрацездатних осіб для отримання виплат

Українцям пояснили, хто має право на отримання пенсії через втрату годувальника, якщо той безвісти зник за особливих обставин.

Як йдеться у повідомленні Пенсійного фонду, така пенсія призначається непрацездатним членам сім’ї, які перебували на утриманні годувальника.

Зазначається, що до непрацездатних членів сім’ї можуть бути зараховані:

чоловік чи дружина, а також мати та батько зниклої людини, якщо вони є особами з інвалідністю або вже досягли пенсійного віку;

діти віком до 18 років, а також діти-сироти або діти, які навчаються до 23 років або діти старші за вказаний вік, якщо вони стали людьми з інвалідністю до досягнення 18-річчя;

чоловік або дружина, один із батьків, або брат/сестра, або дідусь/бабуся незалежно від віку та працездатності, якщо вони займаються вихованням дітей годувальника до 8 років і у зв’язку з цим не можуть працювати.

Розмір пенсії у зв’язку із втратою годувальника не може бути нижчим за 100% від прожиткового мінімуму для однієї непрацездатної особи, 120% — для двох та 150% — для трьох і більше.

Право отримувати пенсію для непрацездатних осіб дається через місяць після внесення інформації про зниклого годувальника до Єдиного реєстру досудових розслідувань або Єдиного реєстру осіб, які зникли безвісти за особливих обставин.

Як повідомлялося раніше, пенсіонери в Україні можуть розраховувати на ще кілька перерахунків виплат упродовж 2022 року. Усього для різних категорій населення було заплановано близько 12 різних змін у пенсіях, однак основних залишилося лише три.