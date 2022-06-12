Кто может получать пенсии в связи с потерей кормильца: в ПФУ дали разъяснение

В ПФУ объяснили, кто может попасть в категории нетрудоспособных лиц для получения выплат

Украинцам объяснили, кто имеет право на получение пенсии в связи с потерей кормильца, если тот без вести пропал при особых обстоятельствах.

Как говорится в сообщении Пенсионного фонда, такая пенсия назначается нетрудоспособным членам семьи, которые находились на содержании кормильца.

Отмечается, что к нетрудоспособным членам семьи могут быть причислены:

муж или жена, а также мать и отец пропавшего человека, если они являются лицами с инвалидностью или уже достигли пенсионного возраста;

дети в возрасте до 18 лет, а также дети-сироты или дети, которые обучаются до 23 лет или дети старше указанного возраста, если они стали людьми с инвалидностью до достижения 18-летия;

муж или жена, один из родителей, или брат/сестра, или дедушка/бабушка не зависимо от возраста и трудоспособности, если они занимаются воспитанием детей кормильца до 8 лет и в связи с этим не могут работать.

Размер пенсии в связи с потерей кормильца не может быть ниже 100% от прожиточного минимума для одного нетрудоспособного лица, 120% — для двоих и 150% — для троих и более.

Право получать пенсию для нетрудоспособных лиц дается спустя месяц после внесения информации о пропавшем кормильце в Единый реестр досудебных расследований или в Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Читайте также: Категория Экономика и Финансы Через сколько пропадет не полученная вовремя пенсия: в ПФУ дали ответ Украинские пенсионеры могут обратиться за не полученными пенсиями в течение трех лет

Как сообщалось ранее, пенсионеры в Украине могут рассчитывать на еще несколько перерасчетов выплат на протяжении 2022 года. Всего для различных категорий населения было запланировано около 12 различных изменений в пенсиях, однако основных осталось лишь три.