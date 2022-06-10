Як слід зберігати банківську картку: кілька хитрощів, знайомих не всім

Існує кілька популярних міфів щодо карт, в які вірить дуже багато людей

Із розвитком технологій багато українців майже повністю відмовилися від використання готівки та перейшли на розрахунок банківськими картами або технологією PayPass (оплата за допомогою телефонного чіпа). Люди, які віддають перевагу першому способу, часом турбуються, чи правильно зберігають свої карти і намагаються знайти оптимально підходяще місце для цього, аби ті не були втрачені чи вкрадені.

Сьогодні "Телеграф" розповість кілька простих хитрощів, як убезпечити свою пластикову подругу від зайвих пошкоджень.

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Як правильно зберігати?

Найважливіших правил щодо використання банківських карток не так вже й багато. Їх абсолютно точно не потрібно:

намагатися зігнути чи перегнути (вони схильні ламатися);

мочити чи мити (може пошкодитися зовнішнє покриття);

тримати при дуже високих або дуже низьких температурах (такими визнані +40 і -20°С);

підносити до магнітів.

Існує також популярна думка, що карти здатні розмагнітитись, якщо їх тримати поряд з телефоном. Насправді це міф — електромагнітне випромінювання телефону не може вплинути на магнітну стрічку карти або її чіп, з яким девайси випускають дедалі частіше.

Середній термін використання картки — від 3 до 5 років. Зазвичай він вказується безпосередньо банком як термін дії вашого грошового накопичувача.

Як допомогти карті залишитися в "пристойному" вигляді?

Якщо є можливість, використовуйте згадану технологію PayPass або оплату через інтернет. Тоді картку не доведеться зайвий раз проганяти через термінали чи банкомати. Та й саму карту носити із собою не буде потреби, бо такі платежі називаються безконтактними.

Іншим чудовим варіантом є кардхолдер (тримач для карт) або банальний гаманець з безліччю отворів. Що одне, друге допоможе захистити картку від додаткових механічних пошкоджень.

І пам’ятайте, якщо карта все ж таки розмагнітилася чи була пошкоджена, не забудьте якнайшвидше відновити її в банку. Це буде набагато простіше, ніж зіткнутися з неможливістю зняти гроші в невідповідний момент життя. Більшість банків не беруть додаткових грошей за випуск нової картки, проте вам знадобляться ваші документи, що підтверджують особу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які п’ять ваших дій можуть призвести до повного блокування банківської картки.