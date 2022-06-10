Как следует хранить банковскую карточку: несколько хитростей, знакомых не всем

Существует несколько популярных мифов насчет карт, в которые верят очень многие люди

С развитием технологий многие украинцы почти полностью отказались от использования наличных денег и перешли на расчет банковскими картами или технологией PayPass (оплата с помощью телефонного чипа). Люди, предпочитающие первые способ, порой беспокоятся о том, правильно ли хранят свои карты и пытаются найти оптимально подходящее место для этого, чтобы они не были утеряны или украдены.

Сегодня "Телеграф" расскажет несколько простых хитростей, как обезопасить свою денежную пластиковую подругу от лишних повреждений.

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Как правильно хранить?

Самых важных правил насчет использования банковских карт не так уж и много. Их совершенно точно не нужно:

пытаться согнуть или перегнуть (они склонны ломаться);

мочить или мыть (может повредиться внешнее покрытие);

держать при очень высоких или очень низких температурах (такими признаны +40°С и -20°С);

подносить к магнитам.

Существует также популярное мнение, что карты способны размагнититься, если их держать рядом с телефоном. На деле это миф — электромагнитное излучение телефона не может повлиять на магнитную ленту карты или ее чип, с которым такие девайсы выпускают все чаще.

Средний срок использования карты — от 3 до 5 лет. Обычно он указывается непосредственно банком, как срок действия вашего денежного накопителя.

Как помочь карте остаться в "приличном" виде?

Если есть возможность, используйте уже упомянутую технологию PayPass или оплату через интернет. Тогда карточку не придется лишний раз прогонять через терминалы или банкоматы. Да и саму карту носить с собой не придется, т.к. подобные платежи называются бесконтактными.

Иным прекрасным вариантом является кардхолдер (держатель для карт) или банальный кошелек со множеством отверстий. Что одно, что второе поможет защитить карточку от дополнительных механических повреждений.

И помните, если карта все же размагнитилась или была повреждена, не забудьте как можно быстрее восстановить ее в банке. Это будет намного проще, нежели столкнуться с невозможностью снять деньги в самый неподходящий момент жизни. Большинство банков не берут дополнительных денег за выпуск новой карты, однако вам понадобятся ваши документы, подтверждающие личность.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие пять ваших действий могут привести к полной блокировке банковской карты.