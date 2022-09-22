Коли в Україні підвищать пенсії: відповідь заступника міністра

У 2023 році українським пенсіонерам перерахують пенсії

Попри повномасштабне вторгнення рф, в держбюджеті-2023 закладена традиційна березнева індексація соціальних виплат.

Таким чином, у березні наступного року пенсії збільшать з урахуванням розміру інфляції та динаміки зміни заробітних плат. Про це в ефірі телемарафону розповів заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко.

Заступник міністра зазначив, що після "оборонки" пріоритетом у держбюджеті-2023 є соціальна сфера, на яку планують виділити понад 800 мільярдів гривень.

"Щорічна індексація пенсій відбудеться. З першого березня ми плануємо провести відповідну індексацію з урахуванням зростання інфляційних процесів та у проєкті бюджету на наступний рік витрати на це закладено", — розповів Музиченко.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у жовтні 2022 року уряд планує надати додаткові виплати пенсіонерам, які були жертвами нацистських переслідувань.

Нагадаємо, деяким українським пенсіонерам можуть припинити виплати.